İç çamaşırının içinden uyuşturucu çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir ticaretini en aza indirmek amacıyla Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla şehrin her yerinde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yapılmaya devam ediliyor. Uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı tahmin edilen adreslerde yaya olarak mahalle ve sokakları gezen ekipler, şüpheli gördükleri şahısların kimlik bilgilerini kontrol ederek üst aramalarını yapıyor. Madde bağımlılarının sık sık kullandığı metruk binalar ve kuytu bahçeleri de arayan ekipler, parklarda da güvenliğin sağlanması için yaya ekiplerle devriye attı.

Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde yapılan uygulamalar sırasında GBT kontrolü yapılan H.Ö. isimli şahsın tedirgin tavırlarından şüphelenen narkotik polisi, H.Ö.’nün üstünü aramaya başladı. Üst araması sırasında H.Ö., üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu itiraf ederek polislere uyuşturucuyu sakladığı yeri gösterdi. H.Ö.’nün uyuşturucu maddeyi iç çamaşırının içine sakladığını gören ekipler, halk arasında bonzai diye tabir edilen 13 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Uygulamalar sırasında S.Y. isimli bir şahsın da üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

H.Ö. ve S.Y. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.