Eğitimde özel güvenlik çalışanlarına, bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim verildi.

Hazırlanan bu eğitim planı kapsamında; Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezinde, 22-26 Ocak ile 03-07 Nisan tarihleri arasında yapılan eğitim programları, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerin bir ve ikinci etabı 07 Nisan Cumartesi tarihinde son buldu.

Düzenlenen eğitimlere mazeretleri nedeniyle katılamayan özel güvenlik görevlilerine Ördekli Hamamı Kültür Merkezinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerinde telafi eğitimi verildi.