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08 Mayıs 2018 17:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile başlatılan proje kapsamında ülke genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

08 Mayıs 2018 17:55


Eğitimde özel güvenlik çalışanlarına, bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim verildi.


Hazırlanan bu eğitim planı kapsamında; Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezinde, 22-26 Ocak ile 03-07 Nisan tarihleri arasında yapılan eğitim programları, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerin bir ve ikinci etabı 07 Nisan Cumartesi tarihinde son buldu.


Düzenlenen eğitimlere mazeretleri nedeniyle katılamayan özel güvenlik görevlilerine Ördekli Hamamı Kültür Merkezinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerinde telafi eğitimi verildi.




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