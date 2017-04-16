Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:26

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala oyunu Bursa’da kullandı

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oyunu Bursa’da kullandı.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala oyunu Bursa’da kullandı

16 Nisan 2017 13:26


Anayasa değişikliği oylaması için Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Odunluk mevkiinde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokuluna gelen İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 2289 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı okula AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile birlikte gelen Ala, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye’de hem de Bursa’da bahar havasında bir gün geçtiğini ifade eden Ala, "Milletimiz de sandığa sorun olmanda gidiyor. Şimdiye kadar söyleyeceğimiz sözleri söyledik, yapacağımız değerlendirmeleri yaptık. Şimdi söz de karar da milletimizin. Bu akşam milletimizin kararını hep birlikte öğreneceğiz. Türkiye bu standardı yakalamış durumda. Bu çok kıymetli. Bizler de 80 milyon şölen içerisinde sandığa gidiyoruz. Sandık bizim için kararımızı belirleme yeri olarak artık çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. Bundan da biz çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Keşke bütün ülkeler bu standardı yakalasa, Türkiye’nin geldiği noktaya gelse de yanı başımızdaki ülkeler de böyle bir sorunlar yaşanmasa. Gurur verici bir günü daha yaşıyoruz. Milletin de sandığa ilgisi çok fazla” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    25°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:28
  • Güneş :06:15
  • Öğle :13:14
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!