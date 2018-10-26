İçki fabrikasına dönüştürülen eve baskın

Bursa'da evinde kaçak içki imal eden şahıs suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Şubesi ekipleri, İ.M'nin şehir merkezinde kaçak alkol imal ettiği istihbaratını elde etti. Şüpheliyi yakın takibe alan ekipler, şahsın İstiklal Mahallesi'nde bulunan evine arama kararı çıkardıktan sonra çok sayıda ekip ile eve operasyon düzenledi. Filmleri aratmayan operasyonda şahıs evde kaçak alkol hazırlarken yakalandı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramalarda 850 litre içki yapımına hazır madde, 80 litre damıtılmakta olan alkol ve alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Evde bulunan alet ve edevata el konulurken, maddeler imha edildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.