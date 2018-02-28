İdeal gençlik Büyükorhan’da buluştu

MTTB İl Başkanı Samet Enes Öztürk ve Araştırmacı yazar Mustafa Yazgan’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, öğrencilere dergi ve kitap dağıtımı yapıldı. Programa Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Hasan Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas,Kurum amirleri,öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan MTTB Bursa İl Başkanı Samet Enes Öztürk, "Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile başlatmış olduğumuz protokol gereği İdeal Gençlik buluşmalarında her hafta bir lise pansiyonunda ya da lise de öğrenci kardeşlerimizle buluşup gençlerin hedefleri idealleri için yol haritası gösterip neler yapabileceklerinin farkına varmaları için yazarlar hocalarla buluşturup bir muhabbet yapıyoruz. Program içerisinde gençlere dergi ve kitap hediyelerimiz oluyor. Bu hafta Büyükorhan İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşup onların edebiyat, sanat, sosyal alanlarında neler yapabilecek durumlarını ele aldık. Araştırmacı yazar Sayın Mustafa Yazgan konuşmacı olarak program da yer aldı. Çok verimli ve anlamlı bir program gerçekleştirdik. Bu programın gerçekleşmesinde bizleri ağırlayan Büyükorhan Kaymakamı Sayın Kutsal Baytak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Muhammed Recai Arvas’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, bu anlamlı programdan dolayı Bursa Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığına ve araştırmacı yazar Mustafa Yazgan’a teşekkür etti.