İdeal Gençlik Hareketi’nden ideal farkındalık

Yıldırım Belediyesinin gençler arasında bireysel ve toplumsal farkındalıkları arttırmak için başlattığı İdeal Gençlik Hareketi meyvelerini vermeye başladı. Gençlik Platformu tarafından ‘Doğada yalnız değiliz’ sloganıyla Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde düzenlenen ‘Sokak Hayvanlarını Ziyaret’ etkinliğine 110 genç katıldı. Gençler, temin ettikleri gıdalarla hayvanları beslerken, merkezdeki uzmanlardan da hayvanların durumları ile ilgili bilgi aldı. İnsanların dünyanın tek sahibi olmadığını ve onu diğer canlılarla paylaştıklarını vurgulayan gençler, tüm canlılara karşı duyarlılık çağrısı yaptı. Bu arada platform üyelerinden 17 genç barınakta misafir edilen sokak köpeği ve kedileri sahiplendi.

Platform üyeleri, önümüzdeki günlerde, dezavantajlı gruplarla buluşma, yaşlıları ziyaret, çevre temizliği, fidan dikme gibi sosyal etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinliklerin yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile bir araya gelecek olan gençler, projeleri ve önerileriyle ilçenin yönetimine aktif katılım sağlayacaklar. Platforma dahil olarak sosyal etkinlikleri tamamlayan gençler arasından 165 kişi ise gezi turları ile ödüllendirilecek. Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenecek geziler kapsamında 30 genç İspanya Endülüs turu, 45 kişi Balkan turu, 45 kişi Karadeniz turu, 45 kişi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu turları ile ödüllendirecek.

Gençlerin, İdeal Gençlik Hareketi’ne gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Projeye başlarken hedefimiz 2 bin gencimize ulaşmaktı. İlk haftada bu sayıyı geride bıraktık. Başvuru sayımız 2 bin 53’e ulaştı. Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık yarınlarımız için ümit verici. Sorumsuz, asosyal, teknoloji bağımlısı olarak itham edilen gençlerimiz kendilerine imkan sunulduğunda tıpkı 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi neler yapabileceklerini bir kere daha gösterdiler. Onların bu duyarlılığı bizi mutlu ettiği ve gururlandırdığı gibi onlara yeni imkanlar sunabilmek için bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Yeter ki gençlerimiz talep etsin, katılım sağlasın, biz onlar için yeni projeler üretmeye, bu çalışmalarımızı sürekli hale getirmeye hazırız” diye konuştu.