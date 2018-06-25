‘İdeal Gençlik’ten geleceğe 254 fidan

Daha evvel engelliler ve huzurevi sakinleriyle buluşan, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek sokak hayvanı sahiplenen İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, Başkan İsmail Hakkı Edebali ile birlikte fidan dikti. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya hedefleyen 254 genç, Hamamlıkızık’ta oluşturulan İdeal Gençlik Hareketi Hatıra Ormanı’nda kendi fidanlarını dikti.

Edebali, “Teknolojiye bağımlı, değerlerimizden uzak kalmış gençlere örnek oldular. Gençlerimiz çevreye, değerlerimize sahip çıkıyor. Önemli olan her çalışmada sürdürülebilirlik kavramı, bu çalışmaların sınırlı kalmadan devam ettirilmesi. Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Edebali, “Gençlerimizin hayata hazırlanırken elbette iyi bir eğitim alması lâzım. Elbette sosyal hayatın içerisinde olması lâzım. Sosyal hayatın içinde bizi engelleyen, gençlerin en çok mustarip olduğu konulardan biri de teknolojinin gelişmesiyle birlikte ağırlıklı olarak internet kullanımı, televizyon ve dijital ortamlarda zamanın değersizleştirilmesidir. Başlattığımız İdeal Gençlik Hareketi ile gençlerimizin tanışmasını, bir araya gelmesini, sohbet etmesini, gelecek ile ilgili fikirlerini paylaşmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.