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27 Şubat 2018 15:37

İdeal şehir Yıldırım’da riskli yapılara yer yok

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde 2014’den itibaren başlattığı riskli yapılarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İdeal şehir Yıldırım’da riskli yapılara yer yok

27 Şubat 2018 15:37


Yıldırım’da 2014’den bugüne güvenli olmayan 895 konut yıkılarak yerine 2 bin 105 konut inşa edilirken, 142 adet işyeri yıkılıp 214 adet yeni işyeri inşa edildi. Aşırı göçün neticesi olarak yıllardır devam eden ve ilçenin kangreni haline gelen kaçak yapılaşmayla birlikte sayısı fazla olan riskli yapılara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İdeal şehir Yıldırım hedefimiz doğrultusunda böyle bir yapılara göz yummuyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Yıldırım artık, ideal şehircilik anlayışı doğrultusunda güvenli konutları, sosyal donatı alanları ve geniş yollarıyla örnek bir yerleşim yeri olacak” dedi.


Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesiyle Yıldırım’ı modern bir şehir haline getirmek için projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Riskli ve güvenli olmayan yapılar vatandaşlarımız için büyük tehlike arz ediyor. Deprem kuşağında yer alıyoruz ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Öncelikli olarak insanlarımızın canlarını tehlikeye atamayız. İdeal şehircilik anlayışıyla oluşturulmuş modern ve güvenli konutlarda yaşamak herkesin hakkı. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan hemşehrilerimize güvenli konutlar inşa ederken diğer taraftan da kent estetiğine uygun modern bir Yıldırım inşa ediyoruz. Bunu yaparken de temel dayanağımız hemşehrilerimizin desteği alarak güvenli ve yaşanabilir şehir hedefimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde görüşlerini belirtti.




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