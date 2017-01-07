İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

07.01.2017 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

07.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya)

07.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

07.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

07.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07.01.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.01.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

07-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot