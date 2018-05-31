İftar sonrası kalp krizi ölüm getirdi

Edinilen bilgiye göre, Gemlik limanlar bölgesinde bir firmada çalışan Abdurrahman Yasak (27) isimli genç, iftar sonrasında bir anda fenalaştı. 112 ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahalesini yaparken, Yasak Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen talihsiz genç hayatını kaybetti.

İş yerinden yöneticiler ve arkadaşları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine akın etti. Gencin kalp durması sonucu hayatını kaybettiği kaydedilirken, kalp krizinin nedenleriyle alakalı araştırma yapılacağı da öğrenildi. İş yerinde sevilen isim olan Abdurrahman Yasak evli ve iki çocuk babasıydı.

Genç adamın ölümüyle alakalı savcılık soruşturma başlattı.