İftar Yemeğini Başkan Dündar Dağıttı

Osmangazi Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin kişiye iftar yemeği verilen Elmasbahçeler Mahallesi’ndeki iftar çadırına giden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iftar yemeği dağıtıp, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Ramazan ayının bereketini ve huzur dolu ortamını vatandaşlarla bir arada geçirmek için büyük çaba gösteren Dündar, aynı sofra etrafında toplandığı vatandaşlarla ekmeğini bölüşüp, suyunu paylaşarak orucunu açtı. Dündar, ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diledi.

Ramazan ayında her akşam farklı bir noktada vatandaşlarla bir araya gelerek,

kaynaşmanın ve paylaşmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar,

“Ramazan ayının bereketini Osmangazi’nin her yerinde yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi’nde kurduğumuz iftar sofraları ile her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar veriyoruz. Ayrıca Somuncu Baba Evi’nde her gün Somuncu Baba’nın manevi ruhuna uygun şekilde somun ekmek ve çorba ikramı yapılıyor. Günlük 3 bin kişi olmak üzere Ramazan ayında süresince toplam 90 bin vatandaşımıza iftar yemeği dağıtmış vermiş olacağız. Osmangazi Belediyesi olarak, 15 bin aileye de erzak yardımında bulunacağız. Gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile de Ramazan ayını vatandaşlarımızla bir arada geçirmiş olacağız. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurduğumuz Ramazan Çadırı’nda her akşam söyleşi ve tasavvuf müziği dinletisi programları düzenliyoruz” dedi.