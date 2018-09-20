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İğdir yolları asfaltlanıyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde köyden mahalleye dönüşen İğdir’in yolları asfaltlanıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde köyden mahalleye dönüşen İğdir'in yolları asfaltlanıyor.


Asfaltla köy havasından çıkarılan İğdir Mahallesi'nin çehresi değişiyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Önceden köy statüsünde olan yeni mahallelerimize şehir kimliği kazandırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Gürsu'nun hızla artan nüfusunun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için hizmetlerimizi sür'atle gerçekleştirme yönünde büyük emek veriyoruz. İlçemizin üst yapısını yeniliyoruz. İlçe merkezinde bugünlerde yaptığımız kaldırım ve asfalt çalışmalarının yanında yeni mahallelerimizde de üst yapıyı geliştiriyoruz” dedi.

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