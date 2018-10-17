İgiad'dan “İnegöl protokolüne ziyaret

İnegöl Genç İşadamları Derneği (İGİAD) yönetimi, Kaymakam Şükrü Görücü, Başsavcı Zekeriya Alper İnanç ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'i makamlarında ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerinde bulundular hem de “Tecrübe Alıyoruz” programı kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar Ahmet Şerif İzgören'in katılımı ile 19 Ekim Cuma akşamı düzenleyecekleri programın davetiyesini takdim ettiler.

Hakan Özdemir Başkanlığındaki İGİAD yönetimi ilk olarak İnegöl'e yeni atanan Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'i ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler. Müdür Erçetin'e Cuma akşamı saat 19.30'da bir otel'de düzenleyecekleri programın davetiyesini takdim ederek, geceye davet eden Başkan Hakan Özdemir, “Daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir İnegöl için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnegöl'deki görevinizde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ise, “Sizleri misafir etmekten mutlu oldum. 7/24 İnegöl'ün hizmetindeyiz. İnegöl'ü tanımaya çalışıyoruz. İnegöl ilçe ama iş hacmi ve nüfus olarak birçok il'den büyük potansiyele sahip. Hep birlikte el ele vererek başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

İGİAD yönetimi günün ikinci ziyaretini Kaymakam Şükrü Görücü'ye gerçekleştirdi. Denizli Merkez efendi Kaymakamlığından İnegöl Kaymakamlığı görevine atanan Şükrü Görücü'ye yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Hakan Özdemir, Görücü'yü düzenleyecekleri gecede görmekten onur duyacaklarını belirtti.

İGİAD yönetimi son olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyip davetiye takdim ettiler.