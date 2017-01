Hakan Özdemir başkanlığındaki İnegöl Genç İşadamları Derneği (İGİAD) yönetimi, önceki gün Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’a İnegöl’ün sorunları ve önerilerini içeren bir dosya sundu. Başkan Özdemir, Başbakan Yıldırım’ın sorun ve talepleri ile bizzat ilgileneceğini ifade ettiğini söyledi.

Son dönemlerde sosyal sorumluk çalışmaları kapsamında düzenlediği aktivitelerle dikkat çeken İGİAD yönetimi, önceki gün sürpriz bir ziyaretle Başbakan Binali Yıldırım’ı Çankaya Köşkü’nde ziyaret etti. İnegöl’ün sorunlarını ve bazı önerileri dosya halinde Başbakan Yıldırım’a sunduklarını söyleyen İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, özellikle son yıllarda sıkça dillendirilen ama bir türlü adımı atılamayan İnegöl’e Şehir Üniversitesi kurulması yönünde bir çalışma yaptıklarını belirterek, “İnegöl’ün hem sosyal hem ekonomik hem ticari olarak yaptıkları ve yapacakları ortadadır. Bu şehrin üniversite istemesi en doğal hakkı ve bu doğrultuda burada üniversite kurulması konusunda kısa zamanda ciddi adımlar atılacağından şüphemiz yok” dedi.

Özdemir, Başbakan Yıldırım’a İnegöl’ün ekonomik ve tarımsal yapısının yanında sosyolojik durumuyla ilgili brifing verildiğini ifade ederek, “Sağ olsun kendisi bizi çok sıcak karşıladı ve ’İnegöl’ün ülke ekonomisindeki yerini biliyoruz, siz bazı konularda bize rehberlik edeceksiniz. Burada da sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizde hükümet kanadı olarak üstümüze düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğiz. Bu ülke hepimizin ve bu gemide hep birlikteyiz’ dedi. Sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı Başbakanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Özdemir, özellikle Şehir Üniversitesi noktasında üç alternatifli bir proje geliştirdiklerini belirterek, “Bunların artısı, avantajı ya da projelerin farklılıkları masaya yatırılacak ve en uygun, en maliyeti düşük çalışmada karar kılınacaktır. Beklentimiz bu yönde” dedi.

Yine sundukları projelerde önemli ve dikkat çeken çalışmalar olduğunu söyleyen Özdemir, “Açıkça dosyanın içeriği hakkında önümüzdeki günlerde açıklamada yapacağız ama şu bilinsin ki, İGİAD’ın hükümetten istediği ve talep ettiği her konu ve her çalışma başta İnegöl ve ülke ekonomisinin menfaatinedir” diye konuştu.

2016 yılının kargaşa, karamsarlık ve milli ekonomi modeli düşmanlarıyla savaşarak geçirildiğini ifade eden Hakan Özdemir, bu nedenle dernek olarakta kendilerinin geçen yıl fazla etkinlik yapamadıklarını söyledi. Özdemir, “2017 yılından beklentimiz yüksek. İnegöl halkı her zaman İnegöl Genç İşadamları Derneğinin çalışmasını takip etsin. Çünkü amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi güçlü Türkiye, güçlü ekonomi ve tam bağımsız Türkiye yolunda gece gündüz çalışarak ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi için mücadele vermektir” şeklinde konuştu.