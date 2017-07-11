İHA İnegöl’de 15 Temmuz’u unutturmadı

İnegöl Belediyesi ile İhlas Haber Ajansı (İHA) işbirliğinde ’15 Temmuz unutmadık unutturmayacağız’ sergisi açıldı. Kent Müzesi Sergi Salonu’nda düzenlenen törene, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, İhlas Haber Ajansı Bursa Haber Müdürü Uğur Uslubaş ile davetliler katıldı. Sergi öncesi konuşan İhlas Haber Ajansı Bursa Haber Müdürü Uğur Uslubaş, “İHA foto muhabirlerinin 15 Temmuz günü Türkiye’nin dört bir yanında çekilmiş fotoğraflar 37 vilayette sergileniyor. Bunlardan bir tanesi de İnegöl ilçemiz. Biz İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü olarak Çanakkale ve Balıkesir gibi bize bağlı illerde sergiler açmış bulunuyoruz. Ben öncelikle bize bu fırsatı veren değerli İnegöl Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz günü Türk halkı çok önemli bir demokrasi sınavı verdi. Darbe kavramını bitirdi. İhlas Medya gurubu, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in talimatlarıyla bu gecenin ilk anından son anına kadar, darbecilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilinceye kadar olan anını an ve an canlı yayınlar ile Türkiye ve dünya kamuoyuna bildirdi. Gerçekten 15 Temmuz unutulmaması gereken bir gün. Bizde unutulmaması adına hiçbir karşılık beklemeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Türk milleti vatan sevgisi imandandır Hadis-i Şerefi kendisine yön tayin etmiş bir millettir. Geçmişte Çanakkale’de nasıl göğsünü siper ettiyse bugün de gelecekte de Türk Milleti üzerinde operasyon yapmak isteyenlerin işbirlikçilerine karşı mücadele edecektir. Allah bu devlete ve millete böyle acılar bir daha yaşatmasın” dedi.

15 Temmuz milli irade nöbetleri fotoğraf sergisi

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bugün Kent Müzemizde 15 Temmuz Milli İrade Nöbetleri konulu fotoğraf sergimizi halkımızın izlenimine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı ve özel sergimizi İHA Bursa Şubesi ile birlikte yapıyoruz. Kendilerine fotoğraf sergimize göstermiş oldukları katkı ve destekler için huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, demokrasimize, özgürlüğümüze ve milli iradeye kast eden bu hain darbe kalkışması karşısında 7’den 77’ye tek yürek olmayı başardık. İkinci bir istiklal mücadelesi örneği sergilediğimiz 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de vatandaşlarımız ‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünü yerine getirircesine ülkesine sahip çıkmak adına 29 gece sabaha kadar süren demokrasi nöbetlerini tuttu. Allah’a hamd-ü senalar olsun ki darbe kalkışması bu hainlerin istedikleri ve bekledikleri gibi sonuçlanmadı. Şairin dediği gibi; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. işte tamda bu sözlerin bizzat yaşandığı ve destansı bir kahramanlık örneğinin sergilendiği 15 Temmuz gecesi, “Gücü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğunu” tüm dünyaya bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

"Asaletli duruşu da sürekli hatırlayacağız"

İnegöl Kaymakamı Ali Akça ise, “15 Temmuz hain kalkışmasının arifesinde sayılırız. Aradan koskoca 1 yıl geçmiş, zaman o kadar da hızlı geçmiş ki. Bir yıl sonra yine bu 15 Temmuz kalkışmasının zihinlerimizde yarattığı travmalar ki bence bu yüzyıllar boyunca anlatılacak ve hatırlanacaktır. Ama o kara lekeye ve hain kalkışmaya karşı gösterilen onurlu direniş, bu aziz milletin kararlı duruşu yüzyıllar boyunca anlatılacaktır. 15 Temmuz gecesi neden yaşandı, bu millete niye reva görüldü. 15 Temmuz’dan sonra demokrasi mitingleri yapıldı ve bu meydanları milletimiz doldurdu. Bu sorunun cevapları o meydanlarda arandı. Herkesin bu konu ile ilgili görüşü vardı ama bana göre o rezalet, bu asil milletin yüz yıllarca mazlumun yanında yer almasıdır. Birileri de dünyada bütün zenginliklerinin kendisine akmasını ister. İşte bunlar sahalarda ülkelerde öyle ya da böyle bir takım kendisine hizmet edecek uşaklar bulur. O uşaklarda bu ülkeyi yönetmeye ve idare etmeye çalışır. Ama biz biliyoruz ki bu asil millet esaret denen kavramı ezelden beri reddetmiştir. O gece bu millete giydirilmeye çalışan esaret gömleği el birliği ile bir olarak, iri olarak, siyasi farklılıkları ve diğer farklılıkları bir kenara bırakarak dim dik ayakta durarak yırttık, attık. Bu sabah hatırladığımız gibi. Devletimiz ve milletimiz oradaydı, aziz şehitlerimizin makamlarındaydı. Onları saygıyla andık. Yüce kitabımızdan ayetler okundu, onlar için dualar edildi. 15 Temmuz hain kalkışmasını unutmayacağız, unutturmayacağız ve sürekli hatırlayacağız. Sonrasında ki asaletli duruşu da sürekli hatırlayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergi gezilerek incelendi.