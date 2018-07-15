İHA’nın 15 Temmuz fotoğraflarına büyük ilgi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında sergilendi. Vatandaşlar ise İHA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları uzun uzun inceledi.

Sergideki fotoğrafları inceleyen vatandaşlar “15 Temmuz hain darbe gecesi İHA’nın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Vatanımızı korumak için birçok can feda oldu” ifadelerini kullandı.