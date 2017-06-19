İHH’dan ümmet iftarı

İHH İnegöl Şube Başkanı İlhan Tatlı, Afrika’daki hristiyan nüfusun yüzde 3’ten yüzde 50’ye çıktığını hatırlatarak, "Afrika’daki insanlar açlıktan din değiştiriyorsa, bizde burada lüks hayatlar yaşıyor isek, bize günah olarak bu yeter" dedi.

İshakpaşa cami çevresi ve avlusundan düzenlenen geleneksel iftara yüzlerce kişi katıldı. Hurma ve suyla iftarını açan vatandaşlar birer simit ile karınlarını doyurdular.

İftarın ardından konuşan İHH İnegöl Başkanı İlhan Tatlı, “Ümmet iftarının menüsü, simit, ayran, hurma ve su, sade bir iftar gerçekleştiriyoruz. Son dönemde dünyada gerçekleştirilen lüks yaşamın ve lükse düşkünlüğü de bir tepkidir aynı zamanda. Bu iftar aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin de bir göstergesidir. Bakınız ümmete ait dernek, vakıf, cemaatler olarak buradayız. Bir birliktelik ve beraberlik sergiliyoruz. Katılımlarından ötürü hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun tek bir ümmet olmak zorundayız. Bu tablo tek bir ümmet olduğumuzun da bir göstergesidir. Bundan ötürü Allah’a hamd ediyoruz. Biz bir ümmetiz, Kur’an bizi kardeş kılmış. Müslüman olmamız Türklüğümüzden, Kürtlüğümüzden, Acemliğimizden, Araplığımızdan ve her şeyden daha öte bir şeydir. Bizi tek bir sancak altına getiren İslam’dır. Bu iftar aynı zamanda tek bir ümmet olduğumuzun da bir nişanesidir” dedi.

Başkan İlhan Tatlı, “Mekke ve Medine sofraları da böyle sade ama içten sofralardır. Yeryüzü dediğimiz bu dünya ismindeki gezegenimizde çok yoksulluk var, açlık var, sefalet var. 365 günden bir gün dahi olsa yoksulları, yoksullukları hatırlamak için şu an buradayız ve menümüzde bu şekildedir. Afrika’daki hristiyan nüfus yüzde 3’ten yüzde 50 yükseldi. Bu coğrafyalardaki insanların çoğu "eğer biz hristiyan olursak karnımız doyar" demelerinin önüne geçmeliyiz. Oradaki insanlar açlıktan din değiştiriyorsa, bizde burada lüks hayatlar yaşıyor isek, bize günah olarak bu yeter. Bu iftarımızla yeryüzü muhtaç coğrafyalarının halleri ile hemhal olmak, onlarla aynı duyguları paylaşmak ve onları hatırlama için düzenliyoruz” dedi.

Yetimlere bayramlık

Yetimlerle beraber iftar yaptıklarını aktaran Tatlı, “Çocuklarımızı lunaparka götürerek onları eğlendirdik. İlk defa lunaparkı gören oldu. İlk defa çarpışan arabaya, ilk defa atlıkarıncaya binenler oldu. Onların yüzündeki sevinç ve mutluluk görülmeye değerdi. Yine iş adamlarımız ve bazı kurum müdürlerimizle evlerimizde yemekler pişirerek yetim ailelerimizi ziyaret ederek, onlarla birlikte aynı sofrada buluştuk. 130 tane yetim yavrumuza bayramlık kıyafet alacağız. Bu sene iftar vermedik. On bin adet iftar paralarını toplayarak Afrika’da iftar sofralarını oluşturduk. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.