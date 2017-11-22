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22 Kasım 2017 17:32

İHL öğrencilerinden 15 Temmuz şehitleri için hatim

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için 250 hatim indirdi.

İHL öğrencilerinden 15 Temmuz şehitleri için hatim

22 Kasım 2017 17:32


Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için hatim ve anma programı ve akabinde lokma ikramı yapıldı. Okul Mesleki Tatbikat Kulübü’nün koordinasyonu ile 250 şehide 250 hatim okundu. Okul Müdürü Erdoğan Aykan’ın konuşmasının ardından 15 Temmuzu anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra hatimlerin sevabı şehitlerin ruhlarına bağışlandı.


Hatim cemiyetine Kaymakam Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Eren, İlçe Müftüsü Ahmet Yaylalı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Program sonrasında okul bahçesinde davetlilere ve öğrencilere lokma ikram edildi.




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