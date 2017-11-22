İHL öğrencilerinden 15 Temmuz şehitleri için hatim

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için hatim ve anma programı ve akabinde lokma ikramı yapıldı. Okul Mesleki Tatbikat Kulübü’nün koordinasyonu ile 250 şehide 250 hatim okundu. Okul Müdürü Erdoğan Aykan’ın konuşmasının ardından 15 Temmuzu anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra hatimlerin sevabı şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

Hatim cemiyetine Kaymakam Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Eren, İlçe Müftüsü Ahmet Yaylalı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program sonrasında okul bahçesinde davetlilere ve öğrencilere lokma ikram edildi.