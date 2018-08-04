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04 Ağustos 2018 14:32

Ihlamur Festivali’nde Kolpa rüzgârı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Ihlamur Festivali’nin üçüncü gününde sahne alan Kolpa, hayranlarını coşturdu.

Ihlamur Festivali’nde Kolpa rüzgârı

04 Ağustos 2018 14:32


Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birini bünyesinde barındıran Yeniköy’de, akşam saatlerinde sahneye çıkan Kolpa, hareketli şarkılarla gençleri coşturdu. Gençler gruba eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da festivali takip ederken, bu tip faaliyetlerin ilçenin tanıtımı adına son derece önemli olduğunu söyledi.


Karacabey’in sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirecek projelere devam edeceklerini kaydeden Özkan, festival çerçevesinde Bursa ve civar bölgelerden gelecek ziyaretçileri Karacabey’de en güzel şekilde ağırlamaya devam edeceklerini kaydetti.


Başkan Özkan kanserin sonunda ünlü gurup Kolpa’ya Karacabey halkı adına çiçek ve plaket verdi.


1 Ağustos’ta başlayan festival 7 Ağustos’a kadar çeşitli konser ve faaliyetlerle sürecek.




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