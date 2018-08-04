Ihlamur Festivali’nde Kolpa rüzgârı

Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birini bünyesinde barındıran Yeniköy’de, akşam saatlerinde sahneye çıkan Kolpa, hareketli şarkılarla gençleri coşturdu. Gençler gruba eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da festivali takip ederken, bu tip faaliyetlerin ilçenin tanıtımı adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Karacabey’in sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirecek projelere devam edeceklerini kaydeden Özkan, festival çerçevesinde Bursa ve civar bölgelerden gelecek ziyaretçileri Karacabey’de en güzel şekilde ağırlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Özkan kanserin sonunda ünlü gurup Kolpa’ya Karacabey halkı adına çiçek ve plaket verdi.

1 Ağustos’ta başlayan festival 7 Ağustos’a kadar çeşitli konser ve faaliyetlerle sürecek.