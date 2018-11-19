Ihlamur Parkı yenilenmiş haliyle daha eğlenceli

Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 2 bin 200 metrekare alana sahip Ihlamur Parkı'nı yeniledi.

Nilüfer Belediyesi, kentteki parkları yenilemeye devam ediyor. Nilüfer'in en köklü mahallelerinden biri olan İhsaniye'de 1999 yılında yapılan Ihlamur Parkı, Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yeniden düzenlendi. 2 bin 200 metrekare toplam alana sahip parkın sert zemini ve çocuk oyun grupları yenilendi. Bin 200 metrekarelik yeşil alanı bulunan park, çimleri yenilenerek daha yeşil ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Ihlamur Parkı, basketbol sahasıyla da, spor yapmak isteyen vatandaşların taleplerine cevap veriyor.