İhracatçılardan Büyükekşi’ye teşekkür

İhracata dayalı kalkınma hedeflerinin lokomotif kuruluşu TİM’de mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, cumartesi günü yapılacak genel kurulda görevini devretmeye hazırlanıyor. Geride kalan 10 yılda yeni ihracatçıların ülke ekonomisine kazandırılmasından, sektör konseylerine, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka odaklı katma değeri hedef alan projelerden Türk Ticaret Merkezleri’ne kadar çok önemli çalışmalara imza atan Büyükekşi’ye Uludağ İhracatçı BirlikleriYönetim Kurulu Başkanları teşekkür etti. Otomotiv endüstrisi, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinde hizmet veren 5 birliği bünyesinde bulunduran ve Türkiye’nin dünyaya açılmasına öncülük eden İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) Koordinatör Başkanı ve otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan OİB’in Başkanı Baran Çelik, “Sayın Başkanımız Büyükekşi liderliğinde ihracata dayalı kalkınma hedefleri noktasında TİM, iş dünyamıza ve ihracatçılarımıza bugüne kadar çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Sayın Büyükekşi’nin vizyonu ve projeleriyleTürkiye ihracatta tarihinde ilk defa 150 milyar dolar barajını aştı. TİM’in rehberliğinde ülkemizin ihracatçı sayısı 71 bine ulaşırken, ihracatımız da rekor seviyelere yükseldi. Türkiye, TİM’in öncülüğünde 100 bin ihracatçı ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yaptıkları hizmetlerle bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmamıza vesile olan mevcut başkanımız Mehmet Büyükekşi’yle birlikte ülkemizin kalkınma hamlesine destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine Uludağ İhracatçı Birlikleri adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 kalkınma hedeflerine TİM’in stratejik çalışmaları ve rehberliğiyle ulaşabileceğini belirten Baran Çelik, “İhracatçılar olarak bizler de 2023 vizyonu doğrultusunda 75 milyar dolarlık ihracat hedefiyle azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde görev üstlenecek başkanımızın da Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın sektörlerimize ve firmalarımıza bir kültür olarak benimsetilmesi ile birlikte kilogram ihracat birim fiyatımızın artırılması ve uluslararası pazarlardaki gücümüzün perçinlenmesi adına da başarıyla önderlik edeceğine yürekten inanıyoruz. Seçimlerimizin ihracat camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni seçilecek başkan ve yönetimine şimdiden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

On yıllık görev sürecinde TİM’de Büyükekşi’yle birlikte görev üstlenen UTİB’in önceki dönem Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve OİB’in önceki dönem Başkanı Orhan Sabuncu, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir ve UHKİB’in önceki dönem Başkanı Şenol Şankaya, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu ve UMSMİB’inönceki dönem BaşkanıOrhan Gençoğlu ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Cafer Aşkar ve UYMSİB’inönceki dönem Başkanı Senih Yazgan hizmetlerinden dolayı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ettiler.