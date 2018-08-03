İhracatını EPAL palet ile yapanlar gümrüğe takılmıyor

Ahşap paletlerde sağlamlık ve kalite her geçen gün daha önemli hale gelirken, standart dışı ahşap paletlerle yapılan sevkiyatlar ise bir dizi soruna yol açıyor.

Avrupa Paletçiler Birliği (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi (TEPAL) Başkan Yardımcısı Ender Akşar, ahşap palet kullanıcılarını olası sorunlara karşı uyardı. Dünya standartlarına uyulmadan imal edilen ahşap paletler ile ürün taşıyanların, yurt içi ve dışı sevkiyatlarda karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çeken Akşar, güvenli sevkiyat ve depolama için güvenilir ahşap palet kullanılmasının çok önemli olduğu söyledi. Ender Akşar, “Nakliye ve depolanmayı kolaylaştıran ahşap paletlerin üzerinde çok değerli ürünler taşınıyor. Bu yüzden sağlam, güvenli ve dünyaca kabul gören standartlarda üretilmesi önemlidir. Sağlam olmayan paletler, sevkiyat ve depolama sırasında kırılarak taşıdıkları ürünlere büyük zarar verebilir” dedi.

İhracat yapanların ahşap palet alırken daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ender Akşar, ahşap paletlerin gümrüklerden sorunsuz geçmesi için üretimleri sırasında belirli kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Akşar, “Ahşap palet imalatında kullanılan ağaçların cinsi, palet tahtalarının kalınlığı, kurtlu ağaç kullanılmaması, tahta ve takozlarda ağaç kabuğu kalmaması, ahşap paletlere ısıl işlem yapılması, ölçüleri, kullanılan çiviler bu kuralları oluşturuyor” dedi.

Kurallara uyulmadan üretilen ahşap paletlerin gümrüklerden geçemediğini de söyleyen Ender Akşar, bu durumda paletlerin üzerindeki ürünler ile gümrük depolarında bekletildiğini belirtti. Akşar, kurallara uygun ahşap palet gelene kadar ihraç mallarının gümrük depolarında bekletildiğini, bu yüzden ihracatın aksadığını, depolarda bekleyen ürünlerin bozulabildiğini, bekletilen ürünlerin depo kiralarının firmalara ödetildiğini, zamanında teslim edilmeyen ihraç ürünleri yüzünden müşterilerinin firmalara tazminat ödettiğini anlattı.

Ender Akşar, ürünlerini EPAL ahşap paletler ile taşıyanların bu sorunları yaşamadıklarını da söyledi. EPAL paletlerin tüm dünyada dolaşım hakkına sahip olduğunu, bunun yanı sıra sağlamlığı nedeniyle üzerindeki ürünlerin güvenle taşındığını vurgulayan Akşar, “EPAL lisansı olan firmalar haberli ve habersiz olarak bağımsız denetim şirketlerince sürekli denetlenmektedir. Bu yüzden de dünyanın en güvenilir taşıma sistemidir” diye konuştu. EPAL’in 1961 yılında ahşap paletlere bilinen ilk standartları getirdiğini de belirten Akşar, “EPAL geçen süre içinde dünyanın en güvenilir ahşap palet markası haline geldi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 19 Ulusal Komitesi ve dünya çapında 1.600 dolayında lisanslı üreticisi var. EPAL üretim lisansına sahip firmalar geçen yıl 88,3 milyon ahşap palet imal ettiler. EPAL Tamir Lisansına sahip firmalarında 27,5 milyon lisanslı EPAL paleti yeniden kullanıma sundular. Böylece sadece geçen yıl 115,8 milyon adet EPAL palet dolaşıma sunuldu” dedi.

Sahtecilere dikkat

Her sektörde olduğu gibi ahşap palet sektöründe de merdiven altı üretim yapıldığını ayrıca marka sahteciliği yapanların çıktığına da dikkat çeken Ender Akşar, EPAL palet kullanmak isteyenlerin TEPAL üyesi firmaların dışında kimseden palet almaması gerektiğini söyledi. Akşar, www.tepal-epal.com ve https://tepal.org.tr sitelerinden Türkiye’deki lisanslı üretici ve tamirci firmaların adres bilgilerinin yer aldığını belirterek, “Üyemiz olan firmalar dışındakiler sahte üreticidir. EPAL palet alırken üretici ve tamirci firmaya mutlaka lisansını sorun, şüphelendiğiniz hallerde derneğimizle irtibata geçebilirsiniz” dedi. Ender Akşar, lisansız üretim yapan firmalarla hukuki mücadele yürüttüklerini ve marka ihlali davası açtıklarını belirterek mahkeme sonucunda sahte üretim yapanlara para ve hapis cezaları verildiğini sahte palet kullananların da hukuken sorumlu olduklarını sözlerine ekledi.