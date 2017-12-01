İhsaniyeliler bereket sofrasında buluştu

Başkan Alinur Aktaş, güne sabah namazı ile birlikte Nilüfer’in İhsaniye Mahallesi’nde başladı. Sabah namazını İhsaniye Merkez Camii’nde kılan Başkan Aktaş, daha sonra cami avlusunda kurulan bereket sofrasında vatandaşlarla buluştu. Simit, çay, peynir ve zeytinle yapılan kahvaltının ardından vatandaşlara hitap eden Başkan Aktaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir’de görevi devraldıktan sonra başladıkları yoğun toplantı trafiğinin ardından Yenişehir ve İznik ile ilçe ziyaretlerine başladıklarını ve meseleleri yerinde görmek istediklerini dile getiren Aktaş, Nilüfer ve Mudanya belediyelerini de ziyaret edeceğini bildirdi. Aktaş, hiçbir kompleks taşımadan, kimseyle araya duvarlar örmeden heyecanla çalışacaklarının altını çizdi. Bursa gibi bereketli bir şehre hizmet etmenin önemli bir şeref ve onur olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Hizmetten öte gayemiz olamaz. Ben bir hafta izni üst üste kullanan biri hiç olmadım. Şehirle yatar, şehirle kalkarım. Şehri daha ileri noktalara taşıma gayretindeyiz. Ulaşım, meselelerin başında geliyor. Bazı sıkıntılarımız, problemlerimiz var ama hepsini aşacağız. Çünkü bu şehre güveniyoruz. Bursa 3 milyon nüfusu, güçlü bir sanayisi olan bereketli bir şehir. Bu şehre yakışır hizmetleri hep beraber ortaya koyacağız” dedi.

Tecrübenin en pahalı şey olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, 1980 sonrası yaşananlar, 1994 krizi, 28 Şubat, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci, 17-25 Aralık ve Gezi Parkı olayları gibi süreçleri hatırlatarak, birlik beraberliği bozmayı hedef alan bu tür senaryoların tekrarlanmak istendiğine işaret etti.

Başkan Alinur Aktaş, vatandaş buluşmasının ardından İhsaniye Mahalle Muhtarı Selami Cengiz ve Nilüfer Müftüsü Mehmet Öztürk’ü de makamlarında ziyaret etti.