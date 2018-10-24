İki araç çarpıştı, kara yolu zeytin tarlasına döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonetteki zeytinler çevre yoluna saçıldı.

Kaza Adapazarı-İznik yolunda meydana geldi. 16 H 51 76 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşegül Tuncer (27), virajı alamayarak, karşı yönden gelen Erkan Bulut'un (36) kullandığı 16 FCF 02 plakalı zeytin yüklü kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Erkan Bulut araçta sıkıştı. Kazayı görüp olay yerine koşan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin de yardımı ile yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücüler Ayşehül Tuncer ve Erkan Bulut İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet kasasından çevre yoluna dökülen zeytinler ise belediye görevlileri tarafından toplandı.