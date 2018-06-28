İki duvar arasına sıkışan köpek için nefes kesen kurtarma operasyonu

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki bina arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpeği büyük çabalarla kurtardı.

Yunuseli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yoldan karşıya geçmek isteyen bir köpek, araçlardan korkarak iki bina arasındaki boşluğa kaçtı. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin bağrışlarını duyan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine giden belediye ekipleri, köpeğin sıkıştığı aralıkta yer alan inşaat hâlindeki binanın duvarını ev sahibinin izniyle kırarak alanı genişletti. Uzun süren çabalar sonunda belediye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Bulunduğu yerden çıkarılan yavru köpeğe belediye ekipleri ilk olarak su verdi. Bîtap kalan ve sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışırken patileri kanayan köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğan Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Duvarın arasına sıkışan yaklaşık 3 aylık yavru köpeği, belediye ekiplerimiz titiz bir çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen köpeğe serum taktık. Patilerinde oluşan yaraları kontrol ettik. Tetkikleri yapmak üzere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğan Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götüreceğimiz köpeğimizi kısırlaştırdıktan sonra yasalar gereği doğal ortamına geri bırakacağız” dedi.

Yavru köpeğin sıkıştığı inşaatın sahibi Murat Ceylan da, “Köpeğin sıkıştığını öğrenince hiç düşünmeden belediye ekiplerine evin duvarını yıkabileceklerini söyledim. Osmangazi Belediyesi ekipleri, özverili bir çalışma ile köpeği kurtardı. Yavru bir köpeği hayata döndürdüğümüz için oldukça mutluyum” diye konuştu.