İki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın Keles ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 15 Z 1586 plakalı araç ile Şehmus B. yönetimindeki 16 AAT 671 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hüseyin A. ile araç içerisindeki Emine A., Ahmet S. ve kamyonet şoförü Şehmus B. yaralandı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.