İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’nın Keles ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.


Kaza, Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 15 Z 1586 plakalı araç ile Şehmus B. yönetimindeki 16 AAT 671 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hüseyin A. ile araç içerisindeki Emine A., Ahmet S. ve kamyonet şoförü Şehmus B. yaralandı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.