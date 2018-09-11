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İki kamyonet kasasına 28 kişi bindi

Bursa-Ankara karayolu üzerinde trafik ekipleri tarafından durdurulan 2 kamyonetin kasasından 28 kişi indirildi.

Araçlar trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde mevsimlik işçileri taşıyan 2 kamyonet İnegöl Bölge Trafik ekipleri tarafından Kestel girişinde durduruldu. Ekipleri gören bazı işçiler kasadan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipler Yüksel Y. yönetimindeki 43 U 3732 plakalı kamyonet kasasına 16 kişinin, Beyazıt A'nın kullandığı 16 AOP 15 kamyonet kasasına da 12 kişinin bindiğini belirledi. Araç sürücülerine toplamda 4 bin lira para cezası kesen ekipler, kamyonetleri trafikten men etti.

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