İki payitaht arası pedal çevirecekler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Amatör Yol Bisiklet Yarışı Gran Fondo Marmara’nın Koordinatörleri Ömer Kafkas ve Kemal Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Dobruca Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Ömer Kafkas, 24 Eylül’de 25 ülkeden 2 bin sporcunun iştirak edeceği yarışın Bursa’nın tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Recep Altepe, hem Bursa, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği bu organizasyonun dünya çapında tanıtım açısından önemli olduğunu vurguladı. Geçen yıl yapılan yarışta İstanbul ile Bursa arasının 2 saat 18 dakikada kat edildiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Osmangazi Köprüsü ile Bursa ile İstanbul’un ne kadar yakın olduğunu bir kez daha görmüş olacağız. Uzun parkuru 111 kilometre ve kısa parkuru 53 kilometre olan yarışa her türle desteği vereceğiz. Bütün sporseverleri de 24 Eylül’de yapılacak yarışları izlemeye davet ediyorum” dedi.