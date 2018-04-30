Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 13:11

İki şehir tek yürek

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Alinur Aktaş’tan devraldığı Doğubayazıt koordinatörlüğü görevi için bir heyetle Doğubayazıt’a gitti.

İki şehir tek yürek

30 Nisan 2018 13:11


2 günlük ziyarette temel atma törenlerinden esnaf ziyaretlerine, taziye ziyaretlerinden belediye personeli ve STK temsilcileriyle buluşmaya kadar birçok faaliyete imza atıldı. Doğubayazıt’a yaşanan değişim ve dönüşüm de bu ziyaretle yerinde görülmüş oldu. Başkan Taban ve beraberindeki heyet, Doğubayazıt ziyaretinde kendilerine eşlik eden Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan’ı da makamında ziyaret etti. Şehir hakkında istişarelerin yapıldığı ziyarette, İnegöl ve Doğubayazıt arasında kurulan kardeşlik köprüsü masaya yatırıldı.


Kaymakam Akhan’ın kayyum olarak tayini ve İnegöl Belediye Başkanının koordinatör olarak görevlendirilmesi ile müthiş bir değişim ve dönüşümün startının verildiği Doğubayazıt’ta, yeni hizmet tesislerinin temel atma törenleri de gerçekleştirildi. İnegöl ve Doğubayazıt protokolünün iştirakiyle Şeyh Muhammed Celali Cami Taziye Evi ve Yatılı Kuran Kursunun temeli, düzenlenen törende dualarla atıldı.


Doğubayazıt’ta bir yandan şehirde değişim ve dönüşüm sürerken, bir yandan da geleceğimizin teminatı çocukların eğitimlerini en iyi şekilde almaları hedefleniyor.


Başkan Taban, Kaymakam Ulaş Akhan ile birlikte semt pazarı ve çarşı esnafını da ziyaret etti. Doğubayazıtlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet eden, onların talep ve görüşlerini dinleme fırsatı bulan Başkan Taban, daha sonra Doğubayazıt Belediyesi’nde kadroya geçen çalışanlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç