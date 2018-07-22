İkinci baharlarını Yıldırım’da yaşadılar

Barış Manço Kültür Merkezi Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen merasimde İsmail Sancak (73) ve Emine Kurtul’un (61) nikâh akitlerini onaylayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, çiftin mutluluklarını paylaştı. Nikâh töreninde konuşan Başkan İsmail Hakkı Edebali, yaşlı çifte mutluluklar dileyerek, “Çiftlerin evlilik kararı almasının ardından bizde nikahlarını gerçekleştirdik. Hayırlı, uzun ömürleri olsun. İsmail ağabeyimize ve Emine ablamıza yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize aile olmanın, beraber ömür geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren yeni evli çiftimize aile hayatlarında üzüntüleri de mutlulukları da beraber paylaşmalarını bir kardeşleri olarak tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Nikâhlarında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Edebali’ye teşekkür eden Emine Sancak ise eşinin 15 yıl önce bir anlık sinir ile kendisinden boşandığını belirterek, "2’si evli 1’i bekar toplam 3 çocuğumuz var. Eşim İsmail Bey ayrı yaşadığımız zamanlarda evli olan çocuklarımız ile ben ise bekar oğlumla kalıyordum. Zaman ilerledikçe hastalıklarda baş göstermeye başladı. İsmail Bey de bu süre zarfı içerisinde Alzheimer başlangıcı ve yürüme sorunu oluştu. Ben de boşanmamıza rağmen son 4 yıldır eşimin bakımı sağlayarak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Evlenmek için Yıldırım Belediyesi’ne müracaat ettik. Nikah işlemleri için gerekli olan evrakları toplayabilmemiz için beni ve yürüyemeyen eşimi ambulans ile evden alarak tüm işlemlerimizi kısa bir sürede hallettiler. Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali ve ilgili Yıldırım Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.