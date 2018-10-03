İkinci el oto alım satımı yapanlara MYB fırsatı

Daha önce inşaat sektörüyle ilgili eğitim semineri düzenleyen İTSO, bu kez ikinci el oto alım satımı alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ve çalışanlarına belge alma fırsatı sağlayacak.

İTSO, kanun gereği tehlikeli ve çok tehlikeli meslek sınıfında yer alan 81 meslekte faaliyet gösterenlerin meslekî yeterlilik belgesi alabilmesine dair yürütülecek eğitim seminerleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol gereği, meslekî ve teknik eğitim, geliştirme ve uyum eğitimi seminerlerine katılan bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması, düzenlenecek sınavlarda başarılı olmaları halinde de belge almaları amaçlanıyor. Seminerler sonunda katılımcılar, sınav ve belgelendirme yetkisine sahip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren MEYBEM AŞ (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri) tarafından sınava tabi tutulacaklar. Sınavda başarılı olanlar 5 yıl geçerli olacak Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) almaya hak kazanacak.

İmzalanan protokol gereği eğitim seminerlerini kendilerinin finanse edeceğini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye'de 81 meslek dalının tehlikeli meslek sırasında yer aldığını ve bu mesleklerde faaliyet gösterenlerin belge alma mecburiyeti bulunduğunu hatırlattı. Bu mesleklerde belge olmadan faaliyet gösterenlere idarî para cezası uygulandığını hatırlatan Uğurdağ, “Oda olarak üyelerimize her konuda eğitim desteği veriyoruz. Meslekî ve teknik eğitim seminerleri de bunlardan biri. Geçen yıl inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz için açtığımız seminer ve sınavları bu yıl ikinci el otomobil alımı satım sektörü için düzenliyoruz. Bu ay içerisinde yapılacak seminere ve sınava üye firmalarımızın sahipleri ve çalışanlarının katılmasını bekliyoruz” dedi.

Uğurdağ, başta inşaat, gayrimenkul, metal ve makine sanayi sektörü olmak üzere tehlikeli sınıfta yer alan tüm meslek dallarında eğitim ve sınavlar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.