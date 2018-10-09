İkincilik kupasını Bozbey'e getirdiler

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü, başarısını Başkan Mustafa Bozbey ile paylaştı.

Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı ve takım arkadaşları, Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası'ndan kazandıkları ikincilik kupasını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e getirdi. 88 takım arasından ikinci olan Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı ve takım arkadaşları, Başkan Bozbey ile Halk Evi'ndeki makamında bir araya geldi. Spor şehri Nilüfer'i oluşturmak için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bozbey, çok sayıda amatör spor kulübüne de destek olduklarını belirtti. Başkan Bozbey, briç sporunun da Nilüfer'de yaygınlaşması için Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü'ne desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı da, Türkiye genelinde düzenlenen elemelerin ardından Eskişehir'de gerçekleştirilen 2018 Kulüpler Şampiyonası'nda 88 takım arasından ikinci olduklarını ve Bursa'yı ve Nilüfer'i en iyi şekilde temsil etmek için çabaladıklarını kaydetti.