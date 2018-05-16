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16 Mayıs 2018 14:45

İklim değişikliğine karikatürle dikkat çektiler

Çevre ve iklim değişikliğini konu alan Karikatür Yarışması’nda, dereceye giren eserler Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İklim değişikliğine karikatürle dikkat çektiler

16 Mayıs 2018 14:45


Nilüfer Belediyesi ve Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliği ile düzenlenen karikatür yarışmasında çevre sorunlarına dikkat çekildi. Uluslararası alanda düzenlenen 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’na, 31 ülkeden toplamda bin 400 eser başvurdu. Anadolu Karikatürcüler Derneği Başkanı Ahmet Aykanat, Karikatür sanatçıları Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman, Mehmet Kahraman ile Kaplanlar Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kaplan’dan oluşan jüri başvuruları titizlikle değerlendirdi.


Yarışmaya Çin’den katılan Ba Biling’in eseri birincilikle ödüllendirilirken, ikinci Murat Sarı, üçüncü ise Musa Gümüş oldu. Yarışmada, Bulgaristan’dan Jovco Savov, İran’dan Ali Reza Moghaddam ve Almanya’dan Tomasz Wolosyzynise da mansiyon almaya hak kazanan sanatçılar oldu.


Yarışma kapsamında Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galerisi’nde sergi 15 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.




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