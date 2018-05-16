İklim değişikliğine karikatürle dikkat çektiler

Nilüfer Belediyesi ve Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliği ile düzenlenen karikatür yarışmasında çevre sorunlarına dikkat çekildi. Uluslararası alanda düzenlenen 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’na, 31 ülkeden toplamda bin 400 eser başvurdu. Anadolu Karikatürcüler Derneği Başkanı Ahmet Aykanat, Karikatür sanatçıları Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman, Mehmet Kahraman ile Kaplanlar Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kaplan’dan oluşan jüri başvuruları titizlikle değerlendirdi.

Yarışmaya Çin’den katılan Ba Biling’in eseri birincilikle ödüllendirilirken, ikinci Murat Sarı, üçüncü ise Musa Gümüş oldu. Yarışmada, Bulgaristan’dan Jovco Savov, İran’dan Ali Reza Moghaddam ve Almanya’dan Tomasz Wolosyzynise da mansiyon almaya hak kazanan sanatçılar oldu.

Yarışma kapsamında Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galerisi’nde sergi 15 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.