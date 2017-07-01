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01 Temmuz 2017 18:28

İl koordinasyon toplantısı Karacabey’de yapıldı

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon toplantısı Karacabey’de yapıldı.

İl koordinasyon toplantısı Karacabey’de yapıldı

01 Temmuz 2017 18:28


Karacabey Ziraat Odası toplantı salonundaki koordinasyon toplantısında, son günlerde tarımla ilgili yaşanan sıkıntılar ele alındı. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sezai Çelik ve ziraat odaları başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Son günlerde gündeme olan buğday konusuna değinmek istiyorum. Buğday hasadının yapıldığı dönemde, gümrük vergilerinin yüzde yüz civarında düşürülmesi biz çiftçileri ve ziraat odalarını üzmüştür. Biz her yıl 18 milyon ile 22 milyon ton arasında buğday üreten ülkeyiz. 80 milyon nüfusa bakan, 30 milyon turiste bakan, ayni zamanda bunun ihracatını bile yapabilecek güçlü bir ülke iken, yılda 4 milyon ton buğday ihracatının ne anlamı var” dedi.


Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ise, “Tarım Bakanlığı olarak doğru veriyi alamadıklarını düşünüyoruz. Karacabey’de 200 bin dekar buğday ekiliyor. Fakat kayıtlarda bu 50 bin dekar olarak görünüyor. Bu kayıt dışılıkta ülkenin belini büküyor” ifadelerini kullandı.


Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, buğdayda yaşanan sıkıntılardan bahsetti.


Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ise, “22 tane havza esaslı üretimde ürün seçilmişti. Bize de bunlardan 5-6 tanesi çıktı. Bunlarda buğday, arpa, yulaf, mısır ve zeytin yağıydı. Bizim bölgede bunların üretimi çok az. Bunu devletin tekrar gündeme alması lazım. Eğer devlet havza esaslı üretimde yüzde elli mazot desteği verecek ise bunu bir kez düşünmesini istiyoruz” dedi.


Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ise, tarımda eğitimli yetişmiş insanların sıkıntısını çektiklerini söyledi.




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