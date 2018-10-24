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İlçe müftüleri Büyükorhan'da buluştu

Bursa ve ilçelerinde görev yapan müftüler Büyükorhan’da bir araya geldi.

Bursa ve ilçelerinde görev yapan müftüler Büyükorhan'da bir araya geldi.


Büyükorhan Müftülüğü salonunda düzenlenen toplantıda, müftülüklerince yürütülen hizmetlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi ve mevzuatla ilgili konular istişare edildi. Kur'an kursları ile ilgili çalışmalar, camiler ve Kur'an kurslarının emniyeti için alınması gereken tedbirler, yapılan hizmet ve faaliyetlerin değerlendirilmesi konuları ile idari mevzular görüşüldü. İl Müftüsü İzani Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kaymakam, belediye başkanı, ilçe müftüleri ve vaizler katıldı. Program Görecik yaylasında yenilen yemeğin ardından son buldu.

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