İlk teravihte İsrail’e lanet okundu

Ramazan ayının ilk teravih namazında tüm İslam alemini yasa boğan Kudüs olayları için Bursa’da Müslümanlar İsrail’e lanet okuyarak birlik çağrısında bulundu.

Emirsultan Camii’nde toplanan Bursa TÜGVA üyeleri namaz çıkışı yaptıkları basın açıklamasında, İsrail’e lanet okuyarak "İslam coğrafyası her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne dönmektedir. Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken diğer yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştu. Bugün ise İsrail’in Kudüs tasallutunu meşrulaştıran bir adım olarak ABD Büyükelçiliğini taşıması bardağı taşıran son damla olmuştur. Televizyonlarda naklen Müslüman köyleri bombalanırken masum kadınları, erkekleri, çocukları, dünyanın gözü önünde katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. Kudüs’ü Siyonistlerin başkenti olarak ilan etme cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk sisteminin ve onun ikiyüzlü araçlarını reddediyoruz. Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki, Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi geri kalanını da köle olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Tarih bize göstermiştir ki Siyonizmin babası Thedor Herzl’ın rüyasıyla hareket edenler bu çağın Selahattinlerini, Abdülhamit’lerini hesaba katmazlarsa acı bir kabusa uyanacaklardır" denildi.

Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği(BİHMED) tarafından Mihraplı Camii’nde teravih namazı sonrası yapılan açıklamada İsrail’e lanet okunarak sloganlar atıldı.