İmam hatipliler 60. yıl gecesinde buluştu

Türkiye'de imam hatip okullarından ilk mezun olanlar Bursa'nın İnegöl ilçesinde buluştu.

İlk mezunlar, İnegöl Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, BİHMED ve İHMED'in ortaklaşa düzenlediği “60. Yıl Vefa Gecesi” programında bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez 1951 yılında kurulan imam hatip okulları ilk mezunlarını 1958 yılında verdi. Geride kalan yarım asrı aşkın sürede, imam hatip okulları ve bu okullarda eğitim gören kişiler zor dönemlerden geçti. 1951 yılında İstanbul, Ankara, Kayseri, Isparta, Konya, Kahramanmaraş ve Adana illerinde kurulan ilk 7 imam hatip okulundan mezun olan kişiler, İnegöl'de eski günleri yad etti.

Bursa Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alper Üsküplü'nün Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda, imam hatiplerin tanıtım filmleri izlendi. Programın açılışında konuşan Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç, “Her geçen gün bu yolun yolcusunu çoğaltmak görevimiz oldu. Bugün Bursa'da 154 imam hatip okulunda öğrencilerimiz eğitim ve öğretime devam ediyor. Öncüler olarak bu davete katılmanız hepimizi çok mutlu etti, teşekkür ediyorum” dedi.

1989 yılında İnegöl İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Ülkemizde imam hatiplerin açılmasında, büyümesinde, geliştirilmesi ve yaşatılmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun. İmam hatip okulları sadece bir okul değil okuldan daha fazlası. Bizler okurken birçok şeyin farkında değildik. Hayata atıldıktan sonra birçok şeyin farkına vardık. Bu bizim için avantaj ve büyük bir nimet oldu. Pes etmemeyi, şükretmeyi öğrendik. İyi ki imam hatip mezunuyum. İnsanlara hizmet ederken, adaletli, hakkaniyetli ve metanetli olmayı sizlerden öğrendik. Ellerinizden öpüyorum. Sizlere şükran borçluyuz. Sizler hiç bir zaman öğrenci gibi bakmadınız davranmadınız. Aileniz ferdi ve evlat gibi davrandınız. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da “Çok kıymetli hocalarımızı şehrimizde ağırlıyoruz. 60. yıla özel bir program hazırlayarak, isabetli bir iş yapıldı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizin açmış olduğunuz bu yolda pek çok öğrenciler yetişti ve bugün ülkesine, memleketine, vatanına ve milletine hizmet veriyor. Bununla ne kadar gururlansanız az. Burada olduğunuz için çok mutluyum” dedi.

İmam Hatip denilince herkesin anlayacağı çok önemli şeylerin olduğunu aktaran İnegöl Kaymakam vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “İmam hatip istikbaldir. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman 1930 yılından sonra 1950 yıllara kadar dini eğitimin verilmediği ve dinden uzak bir neslin yetiştirilmeye çalışıldığı çabalarını görüyoruz. Ne zaman ki ‘Yeter söz milletin' diyen bir felsefenin ve siyasal devrimin ortaya çıkmasıyla beraber 1950 yılından itibaren İmam Hatipler, Türkiye'nin dört bir tarafında açılmaya başlandı ve inançlı bir neslin ortaya çıkması sağlandı. 28 Şubat döneminde imam hatiplerle ilgili çok ciddi sarsılmalar yaşandı” ifadelerini kullandı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise “Biz sizlerin yazdığınız eserlerle yetiştik. Bize hep sizi örnek gösterdiler, İmam Hatipli olacaksanız öyle olun diye. Bu ufkumuz hiç kaybolmadı. Bizim için yıldız oldunuz. Türkiye'de bugün 1645 imam hatip lisesi, 3 bin 167 imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 5 bin 202 imam hatip okulu var. 505 bin lisede, 763 bin ortaokulda, 131 bin açık lisede, 10 bin çok programlı lisede olmak üzere olmak üzere 1 milyon 411 bin imam hatip öğrencisi eğitim görüyor. Biz bu sayıların içinde niteliği niceliğe kurban etmeyelim dedik. Biz keyfiyeti ihmal etmeden kemiyeti merkeze alan bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

“İmam hatiplilik kültürdür, yoldur ve davadır” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz imam hatibin kolay yıllarında öğrencilik yaptık. Ben de İnegöl İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 1940'lı ve 1950'li yıllarda bu milletin dinine, diyanetine el uzatarak geri bıraktırılmak istendi. İmam hatip okullarının bu devletin ve milletin temeli ve harcı olduğu göz önüne alınmalı” dedi.

Öncülere vefa programı, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve Isparta'dan açılan okulların temsilcilerine plaketlerin verilmesiyle son buldu.