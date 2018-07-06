İmar barışı dolandırıcılarına dikkat

Her yapı kayıt belgesi alanın kat mülkiyetine geçeceğini sanmanın yanlış olduğunu belirten uzmanlar, SMS, e-devlet şifresi isteme gibi çeşitli yollarla vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

BTSO’nun Altıparmak hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, ‘yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar’ başlıklı tebliğin 6 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Yapılan düzenlemenin 13 milyon yapıyı ve yaklaşık 40 milyonluk nüfusu ilgilendirdiğini kaydeden Şenocak, “Türkiye’deki toplam 26 milyon yapı stoğunun ancak yüzde 35’inin imara uygun olduğu biliniyor. Bu noktada uygulamaya alınan imar barışı, vatandaşlarımızın devlet ile arasındaki ihtilaflarının sona erdirilmesi ve yaşanan ekonomik sorunların kökten çözülmesi adına önemli bir adım oldu” diye konuştu.

1 aylık sürede yapı kayıt belgesi almak için başvuran yapı sahibi sayısının 1,8 milyonu aşmasının uygulamanın gerekli olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Şenocak, “Bursa’da 1,1 milyon yapıdan yaklaşık 600 bininin imar ve ruhsat sorunu olduğu öngörülüyor. 80 bini konut olmak üzere toplamda 88 bin imar barışı başvurusunun bulunduğu Bursa, İstanbul, Ankara ve Konya’nın ardından Türkiye’de imar barışına en fazla başvuru yapılan 4. il mevkiinde yer alıyor. Bu anlamda imar barışının Bursa’daki imar sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Cemalleddin Başaran, Türkiye’de ‘imar barışı’ ile ilgili düzenleme ve esaslarla ilgili halkı bilinçlendirmeye yönelik toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Şu anda Bursa’da 80 bin tane bağımsız birim, 8 bine yakın da ticari mekân için başvuru yapıldığına dikkati çeken Başaran, imar barışını fırsat bilen dolandırıcılara karşı önemli bir ikazda bulundu. Başaran, “E-devlet şifrelerini alarak vatandaşlarımızı dolandırmak isteyen şahıslara dikkat etmeliyiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde danışman birimlerini kurduk. Burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Cemaleddin Başaran, imar barışı ile ilgili önemli bir uyarıda daha bulundu. Cep telefonları vasıtasıyla gönderilen imar barışına ilişkin SMS’lere karşı uyaran Başaran, “‘Şu IBAN numarasına parayı yatırın, tapunuzu alın’ SMS’lerine asla itibar etmeyin. Dolandırıcıların yeni başlattığı bir yöntem. İmar barışı ödemeleri şu anda sadece Ziraat Bankası’na yapılabiliyor. PTT ve birçok bankalarla ilgili görüşmeler sürüyor. Ödemeleri sadece bu noktalara yapın.” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak, ‘yapı kayıt belgesi’nin ruhsatsız ve ruhsatlı-yapı kullanma izni olmayan binaların yapı kayıt belgesi ile resmileştirmesi anlamına geldiğini ifade etti. “Ruhsatlandırma değil, kayıt belgesidir. Her yapı kayıt belgesi alan tapu alacak bir durum yok.” diyen Çolak, “Kayıt belgesi, binanın imar yönünde kaçak ve cezalı duruma düşmesi gibi bütün olumsuzluklara karşı zırha bürünmesini sağlayan bir belgedir. Şu ana kadarki kayıt dışı, yapılaşması olan tüm yapıların bir şekilde envartere girmesi anlamına geliyor. İmarlı ve ruhsatlı muamelesi görmesi anlamına geliyor. Yapı kayıt belgesini tüm vatandaşlarımızın almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Evraklarınızı getirin biz tapunuzu verelim diyen firmalara karşı dikkat olun” ikazında bulunan Çolak, “Burada tapu dağıtılması söz konusu değil. Her yapı kayıt belgesi alan kat mülkiyetine geçecek şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu bir hatadır. Kat mülkiyetine geçmeniz için hisseliyseniz, bütün hissedarlardan muaffakiyet almanız, hisseli değilseniz ise imar planına uygun vaziyette olmanız gerekmektedir. Eğer bu şartları sağlıyorsanız, kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Parselinizin tapu alıp almayacağı konusunda mutlaka bir mühendis ve mimar arkadaşa danışın” şeklinde konuştu

“Tapu almak için yeterli şartlar olgunlaşmadı”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kat mülkiyeti işlemine geçiş noktasında henüz bir genelge yayınlamadığına dikkati çeken Çolak, “Bu konuda yakın zamanda bir genelge yayınlanabilir. Yayınlandıktan sonra harita mühendislik bürolarına gidilerek zemin tespit tutanağı hazırlanması gerekiyor. Eş zamanlı olarak mimarlık bürolarına gidilmeli. Bunların yanı sıra belediyeden yapnın imara uygunluğuna dair belge alınmalıdır. Bunları toparladıktan sonra Tapu Müdürlüğüne giderek kat mülkiyetine geçiş yapabilirsiniz.”

BTSO Meclis Üyesi ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, milyonlarca binanın ‘İmar Barışı’ ile kayıt altına alınmasını önemsediklerini ifade ederek, “İmar barışının, devlet ve milletin karşı karşıya gelmesini bir nebze de durduracak olması önemli. Yapıların kayıt altına alınmasıyla kentsel dönüşüm süreci daha rahat planlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, yapıların ‘imar barışı’ ile birlikte kentsel dönüşüm politikalarına da entegre olması gerektiğini belirterek, “Kent estetiği ve şehircilik önemli bir konu. Mimarlar Odası olarak yaşanabilir kent istiyoruz. İmar barışından sonra çöküntü yapı ve rezrvlerin yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır” dedi.