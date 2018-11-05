İmar barışı fırsatçılarına geçit yok

Aksungur Mahallesi'nde imar barışı kapsamına girmeyen bir kaçak ev belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen imar barışı uygulaması milyonlarca kaçak yapıya resmiyet kazandırırken, fırsatçıların çalışmalarını da hızlandırdı. Bazı fırsatçılar, kaçak inşaatlarını 2017 yılı içinde yapılmış gibi gösterip uygulamadan yararlanmak istese de Osmangazi Belediyesi bunlara geçit vermiyor.

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almak adına başvuruda bulunan Aksungur Mahallesi'ndeki bir kaçak evin sahibinin yanlış tarih oyunu ise Osmangazi Belediyesi'ne takıldı. Kaçak evin sahibinin imar barışından faydalanabilmek için inşaatı 31 Aralık 2017 yılından önce yapmış gibi göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapı kayıt belgesi için müracaatta bulunduğu, ancak belediye tutanaklarında binaların imar barışı dışında kalan 2018 yılı içerisinde yapıldığı tespit edildi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Aksungur Mahallesi'ndeki kaçak evi iş makinesi ile yıkarak yerle bir etti.