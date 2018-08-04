İmar barışı fırsatçılarına izin yok

Yıkılan binaların 2018 yılında inşa edildiği için imar barışı kapsamına girmediği belirtildi.

Osmangazi Belediyesi, Hamitler ve Güneştepe mahallelerinde yapılan kaçak inşaatların oyununu bozdu. Mayıs ayında TBMM’de kabul edilen imar barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden evvel inşa edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar yapı kayıt belgesi alabiliyor. Yapı kayıt belgesi ile iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân veriliyor ve alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idarî para cezaları iptal ediliyor. Yapı kayıt belgesi almak için başvuruda bulunan Hamitler Mahallesi’nde 4, Güneştepe Mahallesi’nde ise 1 olmak üzere toplam 5 kaçak binanın yanlış tarih oyunu ise Osmangazi Belediyesi’ne takıldı. Kaçak binaların sahiplerinin imar barışından faydalanabilmek için inşaatları 31 Aralık 2017 yılından önce yapılmış gibi göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapı kayıt belgesi için müracaatta bulunduğu, ancak belediye zabıtlarında binaların imar barışı kapsamı dışında kalan 2018 yılı içerisinde yapıldığı tespit edildi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan binalar, iş makineleriyle yıkıldı.