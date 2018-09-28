İmzalar ‘iyi niyet'le atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sri Lanka'nın Kattankudy şehri arasında iyi niyet ve iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Yeni Belediye Binası'nda imzalanan protokole Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohideen Amza, Kattankudy Kent Konseyi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar, Kattankudy Kent Konseyi üyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız hazır bulundu. İki şehir arasındaki münasebetlerin güçlendirilmesini hedefleyen protokole Bursa adına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kattankudy adına ise şehrin Kent Konseyi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kattankudy arasında alınan ortak karar sonrası, ‘yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı sağlanması adına' iş birliği anlaşması imzalandı. Ekonomi, ticaret, eğitim, tarım, inşaat ve turizm sektörlerinde karşılıklı işbirliği kurulması, iki şehir arasında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için çalışmaların yapılması, kültürel sosyal-sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, belediye çalışanlarının karşılıklı ziyaretleri iki belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için gerekli adımların atılmasını içeren protokol Bursa'da imzalandı.

Atılan imzaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş, yapılacak olan işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile yeni güzellikleri hem Sri Lanka'ya hem de Türkiye'ye kazandırmak istediklerini söyledi. Kattankudy'nin Sri Lanka için önemli bir şehir olduğuna işaret eden Aktaş, “Yapılan bu protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kattankudy 75 bin nüfuslu ama 21 milyonluk Sri Lanka için önemli bir şehir. Halkın tamamı Müslüman. Yapacağımız bilgi paylaşımı ve işbirliğinin her iki ülkeye de yeni güzellikler kazandıracağına inanıyorum. Sri Lankalı dostlarımızı, kadim şehrimiz Bursa'da ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohideen Amza, Türkiye'nin en tarihi şehirlerinden biri ile yapılan bu iyi niyet anlaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, Kattankudy Kent Konseyi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar da, “Geçmişten bu yana Türklerle iyi ilişkilerimiz ve sempatimiz var. Bu yapılan iyi niyet ve iş birliği protokolünün ardından ilk kardeş şehir protokolünü de Bursa ile yapmak istiyoruz” dedi.