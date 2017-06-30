İNBOSDER Başkanı Kavukçu: "Hollanda özür dilemelidir"

İNBOSDER Başkanı Adli Kavukçu, Hollanda’nın Srebrenitsa katliamı davasında temyiz sonucunda da suçlu bulunmasını değerlendirerek, “Eski Yugoslavya iç savaşında 8 binden fazla Boşnak Müslüman kardeşimiz öldürüldü. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük katliam olarak bilinen Srebrenitsa kıyımı, Lahey’deki uluslararası adalet divanınca 2007 tarihli kararla soykırım olarak kabul edildi. İç savaş sırasında BM Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş ve buraya çoğunluğu Hollandalıların olduğu barış gücü askerlerini yerleştirmişti. Sırp canisi Miladiç önderliğinde Sırp güçler tarafından iki yıl boyunca devam eden kuşatma sırasında 11 Temmuz 1995 yazında binlerce Müslüman Boşnak kadın, çocuk, yaşlı, genç Potoşeri’deki BM barış gücü karargâhına sığınmıştı” dedi.

Kavukçu, “Lakin insanlığını kaybetmiş bu BM askerleri, asli görevlerini unutarak, binlerce Müslüman Boşnak kardeşimizi gözü kan bürümüş, vahşi hayvandan bile daha saldırgan hale gelmiş cani Sırpların eline düşmesine sebep olmuş ve çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden katledilmelerine göz yummuştur. Srebrenitsa askerleri tarafından 6 bin kişi adına açılan davada mahkeme 2014 yılında verdiği karar ile Hollanda’yı suçlu bulmuştur, fakat Hollanda bu kararı temyize götürmüştür. Temyiz mahkemesi geçen salı günü verdiği karar ile Hollanda devletini kısmen sorumlu bulduğunu açıklamıştır. Az da olsa içimizi hafifleten bu kararı yeterli bulmuyoruz. Kendi topraklarında terör olaylarında güç gösterisi yapan, İslam dünyasını suçlayan ve bu minvalde kararlar alan bu devletler, söz konusu ölen bir Müslüman olduğu zaman birbirlerine karanlıkta göz kırpar oluyorlar, tabiri caizse direklerarası tiyatroları oynuyorlar. Biz İNBOSDER olarak dünya kamuoyu nezdinde özür dilemelerini istiyoruz. İçimizde kanayan bu yara kapamasa da az da olsa içimize su serper diyerek kaybettiklerimize Rabbimden rahmet, kalanlara güç, kuvvet ve sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.