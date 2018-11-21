İncirli'de ‘tarih' sohbetleri

Büyükşehir Belediyesi İncirli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Tarihte Yolculuk' söyleşi programında Bursa'nın fethi konuşuldu. Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun konuk olduğu programa tarih meraklıları büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Kültür Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İncirli Kültür Merkezi'nde güz dönemi kültür programları başladı. Tarihçi Fahrettin Öztürk'ün yönettiği “Tarihte Yolculuk” söyleşi programı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Tarih meraklılarının ilgiyle takip ettiği programda ‘Bursa'nın Fethi ve Beylikten Devlete' konu başlığı ele alındı. Tarihçi Prof. Dr Yusuf Oğuzoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı program öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk halk müziği sanatçıları kahramanlık türküleri seslendirdi. Programda Bursa'nın Anadolu topraklarının batısında bir uç beyliği olarak tarih sahnesine çıkışı anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Osman Bey dönemimin ardından Bursa'nın Orhan Gazi tarafından fethiyle birlikte devletleşme yolunda yaşanılan süreçte Bizans ile yapılan silahlı mücadelelere ilişkin renkli bir sunum yaptı. Osmanlı'nın ilk dönemindeki iktisadî, sosyal ve kültürel hayatın bilinmeyen yönlerini anlatan Oğuzoğlu, Bursa'nın sadece bir Osmanlı şehri olmadığını, fetih öncesinde de birçok medeniyet ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Oğuzoğlu, “Bursa, hem Cumhuriyet'in geleceğe bakan modern bir şehri, hem de tarihi kucaklayan derin geçmişi ve eserleri olan bir kent. Hiçbir zaman payitaht olmaktan geri kalmayan Bursa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve memleketin temelidir“ diye konuştu.