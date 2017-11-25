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25 Kasım 2017 11:37

İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 10 ayda 143 bin başvuru

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 10 ayda 143 bin hastaya diş sağlığı hizmeti verildi.

İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 10 ayda 143 bin başvuru

25 Kasım 2017 11:37


22-27 Kasım tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için kutlanan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tıbbi Hizmetler Birim Sorumlusu Dt. Hasan Güleryüz, 2017 yılı içerinde 143 bin 97 hastaya diş sağlığı hizmeti, 34 bin 679 dolgu, 6 bin 535 kanal tedavisi, 3 bin 427 hastaya hareketli protez yapılığını söyledi. Hasan Güleryüz, “Evde sağlık hizmetleri dahilinde hastalara ihtiyaç duyduklarında hizmet verilmesinin yanında engelli hastalarımızın genel anestezi altında tedavi edilebilmeleri için İnegöl Devlet Hastanesi ile protokol imzalandı. Ayrıca 2017 yılında 428 engelli hastaya genel anestezi ile diş tedavisi yapıldığını” dedi.


Güleryüz, “Diş çürüğü olmayan ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplum hedefliyoruz. Ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması, anne adaylarından başlayarak gebelik döneminden itibaren anne ve bebeğin ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli takibinin yapılması, kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinilmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması, flor uygulaması ve fissür örtücülerinin öneminin anlaşılması için çalışıyoruz. Bu uygulamalar ağız ve diş sağlığının gelişmesinde son derece mühimdir. Ancak tedavi edici hizmetlerin yanında koruyucu hekimliğin gelişmesi ve bir toplumsal şuur oluşturmak son derece önemlidir" diye konuştu.




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