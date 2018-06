İnegöl AK Parti’de zafer kutlaması

Ellerinde AK Parti bayraklarıyla vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturarak seçim sonuçlarını coşku ile kutladılar.

Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de de sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Partililer zaferlerini coşkuyla kutladı. İnegöllü Bursa Milletvekili Adayı Vildan Yılmaz Gürel’in meclise girmesiyle coşku daha da arttı.

AK Parti İnegöl ilçe Teşkilatı tarafından parti önünde düzenlenen programa iki bin civarında vatandaş katıldı. Meclise vize alan Milletvekili adayı Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan parti merkezi önünde kurulan stantta halkı selamladılar.

hep birlikte yola devam edeceğiz

AK Parti Bursa Milletvekili Adayları Burcu Yaran ve İsmail Özkan’ın selamlama konuşmasının ardından İnegöllülere seslenen AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Halkın aşığı, milyonlarca insanın umudu, mazlumların yardımcısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sevgilileri, hoş geldiniz. Henüz bütün sandıklarımız açılmış değil, ancak İnegöl coşturdu ve yine yapacağını yaptı, teşekkür ediyoruz. Bu akşam kazanan İnegöl’dür. 2001 yılında prangalardan kurtulmak üzere AK Parti’yi kuran Cumhurbaşkanımız bir yola başladı, bir sürü hizmet yaptı ancak biz yetmez diyoruz, hep birlikte yola devam edeceğiz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkan Yaptınız

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ise, “Her zamanki gibi muhteşemsiniz İnegöl bizi hiç yalnız bırakmadı, daima yanımızda oldu. Allah sizden razı olsun. Yine hep beraber bu mutluluğu yaşıyoruz. Demokrasi şenliği İki tane pırıl pırıl kardeşim 18 yaşında cesaret göstererek milletvekilliğine adaylıklarını koydular. Onları canı yürekten kutluyorum. İnşallah gelecekte ülkeyi yönetmekte belki de İnegöl’ü yönetmekte söz sahibi olacaklar. Böyle pırıl pırıl gençlerimizin sayısının artması için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençliğin önünü açtı. Ne varsa gençlerde var. Yaşlıların tecrübesi, gençlerin enerjisi ile önce Türkiye sonra İnegöl ufku açık şekilde istediği hedeflere ulaşacaktır. Sizlerin desteği bizimle beraber olduğu müddetçe her zaman başımız dik, alnımız dik, çıtayı her zaman daha yükseklere taşıyacağız. Bize inandınız, sandıkları patlattınız. Allah sizden razı olsun. Temelleri İnegöl’de atılan AK Parti’nin bugün İnegöl’de başkanını seçtiniz. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti’nde başkan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yaptınız. Hepiniz sağ olun, var olun. Sizlerin sayesinde Cumhur İttifakı kazandı ve öbür tüm birleşmeler sona erdi. Bu zaferi siz kazandırdınız. Sizlerin gayreti ve desteği olmasaydı bizler hiçbir şey yapamazdık. Siz her zaman yanımızdasınız. Hiçbir zaman gülen yüzünüz solmasın” dedi.

İmar Etmeye Devam Edeceğiz

Belediye Başkanı Alper Taban’da, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Bizlere her türlü onuru, kıvancı, şerefi yaşattınız. Allah sizden razı olsun. Bugün seçim nihayete erdi. Muhakkak suretle sevineceğiz, coşkuyla kutlayacağız. Milletimiz reisine yürü dedi, devam dedi, reisimiz yoluna devam etti. Sizler bizlere güvendiniz, hiçbir zaman bu kadrolar bu görevi yerler altına almayacak. Her zaman bizlere vermiş olduğunuz vazifelerle sizlere hizmet etmeye gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin evladına güvendiniz, inandınız. O size sordu, tamam mı devam mı dedi, siz de ona devam dediniz. Her ne kadar seçim sonuçları tam olarak açılmamış olsa da İnegöl çok güçlü bir şekilde bizlere destek verdi. İnşallah bizler de sanki ertesi gün seçim varmışçasına var gücümüzle çalışacağız. Vildan Hanım mecliste yerini alacak ve o da İnegöl adına Ankara’da getirilmesi gereken hizmetler nelerse onların mücadelesini verecek. Yönetici arkadaşlarımızla beraber İnegöl’ü kaldığı yerden imar etmeye devam edeceğiz. Milletimize inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimiz ne derse başımızın üstüne” dedi.