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19 Eylül 2017 16:47

İnegöl altyapısına 500 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ aracılığıyla İnegöl ilçesinin altyapısını güçlendiriyor.

İnegöl altyapısına 500 milyonluk yatırım

19 Eylül 2017 16:47


Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal kalkınmaya kadar her alanda yatırımlara devam ediyor. İnegöl ilçesinde de daha sağlıklı bir yaşam için özellikle altyapı ve çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Hocaköy İçme suyu barajından Kurşunlu tarımsal sulama hattına, İsaören içme suyu deposundan Sarıpınar kanalizasyon hattına kadar bugüne kadar 156 projeye start verdi. Büyük bir bölümü tamamlanan ve bir kısmı da halen devam eden bu projeler için toplam 204 milyon TL’lik yatırım yapıldı.


300 milyonluk yatırım planlanıyor


İnegöl ilçe merkezinin yanı sıra tüm kırsal mahalleleri de bir bütün olarak ele alan BUSKİ, sulama sistemlerinden göletlere, içme suyundan kanalizasyon hatlarına kadar 117 projeyi de planlana aldı. Yaklaşım 311 milyon TL’lik bu yatırımların planlama safhası sürerken, toplamda 500 milyon TL’yi aşan yatırımlar sayesinde İnegöl’ün altyapısı birçok ilden daha güçlü hale gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’yı 17 ilçesiyle bir bütün olarak ele aldıklarını ve merkezde ne varsa tüm ilçelerde de aynı kalitenin yakalanacağını söyledi. Özellikle merkeze sonradan bağlanan tüm ilçelerdeki en önemli sorunun altyapı olduğunu ve bu sorunu çözmek için BUSKİ aracılığıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Başkan Altepe, “Altyapı çalışmalarını vatandaşlar tarafından görünmediği için genellikle altyapıya büyük kaynak aktarılmaz. Ancak biz sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı ile var olacağına inanıyoruz. Bu nedenle de sağlıklı bir altyapı için hiçbir yatırımdan kaçmıyoruz. Bugüne İnegöl ilçemizde tamamladığımız ve devam eden altyapı projeleri 200 milyon TL’yi aşmış. Bunun yanında BUSKİ İnegöl’e 300 milyon TL’lik daha yatırım yapmanın planlarını hazırlıyor. Bu demek oluyor ki İnegöl’de sadece altyapıya Büyükşehir tarafından 500 milyon TL kaynak aktarılıyor. Bizim tek hedefimiz var o da halkımızın mutluluğu” diye konuştu.




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