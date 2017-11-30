İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban öğrencilerle bir araya geldi

Taban, “Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır. Şehirdeki öğrenci bizim öğrencimiz” dedi.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu’nda 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayan öğrencilerin İnegöl’ü tanımaları adına düzenlenen destinasyon programı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. 180 öğrenci program kapsamında İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Müzesini gezerek şehri tanıma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Alper Taban da öğrencilere müze ziyareti sırasında eşlik ederken, müze konferans salonunda kısa bir söyleşi de düzenlendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere güzel bir şehirde olduklarını ifade ederek sürdürdüğü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İnegöl’ün çok bereketli bir şehir olduğunu ifade etmek istiyorum. İnegöl şuan itibariyle yaklaşık olarak 255 bin diye söylüyoruz ama bunun haricinde tabi gayri resmi bir nüfusta var. Bunlar şehrimizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar, beraberinde bir miktar nüfus kaydına geçmeyen Ahıska bölgesinden gelen vatandaşlarımız var. Bunlarla birlikte yaklaşık 280 bini bulan bir nüfusumuz var. Tabi şehir çok canlı ve dinamik bir şehir. Bu şehirde sanayi faktörü var. Sanayi gerçekten sürekli olarak dışarıdan yeni yeni insanların buraya gelmesini ve bu şehirde ticaret yapmasını önümüze getiriyor. Kaldı ki beraberinde tarım da var. Şuanda turizm başlığı altında da yürüttüğümüz çok ciddi çalışmalar var. Normalde sanayinin olduğu yerde tarım, tarımın olduğu yerde sanayi eksiktir ama İnegöl’de ciddi bir tarım potansiyeli de var” dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencilerin önemine de vurgu yapan Taban, “Sizin buralarda huzurlu ve rahat bir şekilde eğitiminizi sürdürmeniz için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır” ifadeleri kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Taban öğrencilerin sorularını yanıtladı. İnegöl MYO öğrencileri Başkan Taban’a çiçek takdim ederken, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.