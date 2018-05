İnegöl Belediye Başkanı Taban: “Tarım modası geçmeyen tek sektördür”

Başkan Taban, tarımın öneminin tartışılmaz olduğunu ifade ederek; “Tarım modası geçmeyen tek sektördür” dedi.

Belirli gün ve haftalara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere takvimde işli günlere yönelik etkinlik ve ziyaretler gerçekleştiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde ilçemizdeki çiftçileri de unutmadı. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile parti yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, seralar gezilerek ürünler incelendi. Çiftçilerle tarım üzerine sohbet edilip yaşadıkları sorunlar, eksik ve aksaklar çiftçilerden dinlendi. Tarıma önem veren bir belediye olarak bu alanda da önemli çalışmalara imza atan İnegöl Belediyesi’nin faaliyetleri de çiftçilere aktarılırken, aynı zamanda çiftçiler de görüş ve önerilerini başkana ifade etme fırsatı buldular.

Sera ziyaretlerinin ardından, S.S. Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de ziyaret edildi. Burada çiftçiler adına kooperatif yöneticilerine çiçek takdim eden Başkan Taban, ziyaretlere ilişkin bir açıklama da yaptı. Taban, “Ülkemizin kalkınmasında, sofralarımızın kurulmasında, meyvenin ve sebzenin üretiminde alın teri dökerek emek harcayan başta İnegöl’ümüzdeki çiftçilerimiz olmak tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Bugün de kendilerine sürpriz bir ziyaret yapalım, ekmek tekneleri olan tarlalarında, seralarında çiftçilerimizi ziyaret edelim istedik. Ürünleri de dalından görme imkanımız oldu” dedi.

“Daha iyi yerlerde olabiliriz”

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından bu yana, her yıl tüm dünyada 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Taban, “Tarım, önemi tartışılmaz bir sektör. Aynı zamanda modası geçmeyen tek sektördür. Bugün ülkemiz 55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyor. Fındık, kayısı, incir, kiraz, ayva ve haşhaş üretiminde 1’inci sıradayız. Karpuz, kavun, pırasa, bal ve fiğ üretiminde 2’nci sıradayız. Mercimek, elma, salatalık, yeşilbiber, yeşil fasulye, kestane, Antep fıstığı, çilek ve koyun sütü üretiminde ise 3’üncü sıradayız. Ancak bunlar yeterli mi? Tabi ki değil. Ülke olarak daha iyi yerlerde olabiliriz. Bunun için gerekli verimli topraklarımız, bunu başarabilecek bilinçli üreticilerimiz var. İnşallah tarımda da çok daha güzel hedeflere en kısa zamanda ulaşacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Kırsal kalkınmaya tam destek

İnegöl’ün de tarımda yükselen bir değer olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Şehrimiz bir sanayi şehri olmasının yanında, aynı zamanda bir tarım şehri. Bunu başka yerlerde görmek kolay değil. Sanayinin olduğu yerde tarımın da belli bir ivmeyle yükselmesi, değerinin düşmesinden ziyade yükselmesi şehrimiz adına büyük başarıdır. Bu nedenle, ekonominin nabzının şehrin her bir noktasında attığı İnegöl’de olmazsa olmaz konularımızdan biri de tarım. Verimli ovasıyla, Uludağ’dan gelen can suyu ile beslenen tarımsal ürünleriyle sektörde önemli bir yere sahip olan İnegöl Tarımı sağlam adımlar ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Biz de bu gelişmeye katkı sağlamak adına 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla sorumlu hale geldiğimiz kırsal mahallelerimize gereken hizmeti ulaştırmak için Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Çiftçilerimizin İnegöl Belediyesi’nde kolaylıkla ulaşıp sorunlarını aktarabileceği bir birim olsun ve bu birim sadece çiftçilerimizle ilgilensin istedik. Bunun yanında kırsal alanda birçok hizmeti de kazandırmak için heyecan ve gayretle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Erken uyarı sistemlerinden ürün toplama merkezlerine, çiftçi mallarını koruma kurulundan eğitim seminerleri ve meyve budama kurslarına Sera örtüsü, ceviz soyma makinesi, arı kovanı, yonca, ceviz ve kestane fidanları, Salça Çekme Makinası ve yaban mersini vb. dağıtımları yaparak kırsal mahallelerimizde çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Tarım fuarları yapıyoruz ve bu fuarları gerçekten çok önemsiyoruz. Yine kırsal kalkınmayı sağlamak adına Tarım Çalıştayı ve Çilek Çalıştayı gerçekleştirdik. 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “Türkiye Tarımı Konuşuyor” konulu çalıştayımızla, sadece İnegöl değil ülke tarımına yön verecek tespitler yaptık. Tüm bu çalışmalarda hedefimiz, daha nitelikli bir tarım sektörü oluşturmak. Kendimizi her daim yenilememiz lazım. Bunun için öncü ve hedefi 12’den vuracak atılımlar yapmak şart. Bizler bu hedeflere ulaşma noktasında her an sizlerin yanındayız. Hep birlikte, tarım şehri İnegöl için çalışmaya devam” diyerek sözlerini noktaladı.