İnegöl Belediyesi 121 öğrenciye kitap dağıttı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle öğrencilere kitap dağıttı.

Şipali İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 121 öğrenciye sınıflarına uygun kitap dağıttı. Kitap dağıtımına katılan Belediye Başkanı Alper Taban, bütün öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını istediklerini söyledi. Taban, öğrencilere okumanın önemine vurgu yapan nasihatlerde bulundu. Taban, “Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle öğrencilerle buluştuk. Çocuklarımıza birer kitap hediye ettik. Onların kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını istiyoruz. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden bu güne şehrimizdeki yetişkin olsun, genç olsun, bay-bayan olsun fark etmez herkesi Allah'ın ilk emri olan ‘Oku' emrini yerine getirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu şehirde yaşayan daha bilinçli, daha şuurlu, daha farkında insanların sayısını arttırmak, ailesine, milletine, kendine, vatanına, ülkesine faydalı insanlar oluşturmak adına kitap okuma alışkanlığını yaymak istiyoruz. Bunu adeta bir seferberlik haline dönüştürmek istiyoruz. Okullarımızda da kitap okuma adına çok güzel zaman ayrılarak faaliyetler yapılıyor. Ben de bunların bir kısmına katılmaya çalışacağım. Ben gençlerimizin muhakkak suretle elinin altında birden fazla kitap olmasını ve bu kitapları her an alıp okumalarını istiyorum. Çünkü geleceğimize yön verecek olan, bu milletin alnını ak edecek olan onlar. Bizler de onlara güveniyoruz” dedi.