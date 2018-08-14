İnegöl Belediyesi bayrama hazır

Belediye Başkanı Alper Taban, kurban bayramına sayılı günler kala düzenlediği basın toplantısında, belediyenin bayram hazırlıklarını kamuoyu ile paylaştı. Taban, “Önümüz kurban bayramı. Bu vesileyle biz de İnegöl Belediyesi olarak hazırlıklarımızı kamuoyu ile paylaşmak istedik. Ekiplerimiz, birimlerimiz bütün hazırlıklarını tamamladılar.

Bayram hazırlıkları çerçevesinde şehrimizin çeşitli mahallelerinde tespit edilen muhtelif yerlerde 115 kurban atık kuyusu oluşturuyoruz. Yine şehrimizin 8 farklı bölgesinde kurban kesim alanları oluşturuyoruz. Bunları Alo 153 hattımızı arayarak da öğrenebilirsiniz. Vatandaşa belediyemiz tarafından kurban etlerini koymaları için poşet dağıtımı yapılacak. Atık toplamak için ayrıca 14 adet 5 metreküplük büyük konteynırlar da kesim yerlerinde hazır bulundurulacak” dedi.

Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bayram öncesinde geniş çaplı bir bayram temizliği planlandı. Bu kapsamda İnegöl merkezde bulunan tüm ana caddeler, çarşı içi ve alışverişin yoğun yapıldığı yerler başta olmak üzere şehrimizin dört bir tarafı baştan aşağıya elden geçirilecektir. Kurban kesim yerlerinin yıkama ve temizlik çalışmaları arefe gününden bayram sabahına kadar devam edecek olup, ayrıca çöp ve geri dönüşüm atıkları toplama hizmeti bayram süresince devam edecektir. Bayram sonrasında şehrimizde bulunan konteynerler dezenfekte edilerek yıkama işlemi gerçekleştirilecektir. Kurban atıklarının toplanması ve çukurları kapatma işlemi ile hayvan pazarının temizlik ve dezenfektesi, bayramın 1. günü akşamı şehir merkezinden başlayıp doluluk oranına göre devam edecek olup, Bayramın 3. günü çukurların kapatılması ve kireçleme işlemi ile sona erecektir” diye konuştu.

Taban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mezarlıklarımızı her dönem önemsiyoruz ama bayramlarda ziyaretlerin artmasından dolayı özellikle önem gösteriyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle mezarlıklarımızda genel temizlik çalışmaları yapmaya devam ediyor. Cenaze ve defin Hizmetleri birimimiz bayram süresince normal günlerdeki çalışma sistemiyle çalışmaya devam edecektir. Çözüm Merkezimiz ve Fen işleri Müdürlüğümüz de bayram süresince nöbetçi ve icapçılarını hazır bulunduracaktır. Fen İşleri Müdürlüğümüz 7/24 hizmete devam edecek olup, vatandaşlarımız her türlü şikayet ve isteklerini Çözüm Merkezi aracılığı ile ALO 153 no’lu telefondan iletebileceklerdir.”